OB-Wahl Reutlingen Interview: Im Gespräch mit dem Wahlsieger und neuen OB Thomas Keck

Das „Vesper + Bier“ ist bis auf den letzten Platz gefüllt, als Thomas Keck um kurz vor halb neun auf einen Stuhl steigt. Der Applaus ist tosend – der neue Oberbürgermeister der Stadt Reutlingen wird gefeiert. Keck dankt seinen Helfern, den Parteigenossen und besonders seiner Frau Elke und den Söhnen Christian und Johannes. In einem spannenden Wahlkrimi und mit hauchdünnen Vorsprung von 72 Stimmen hat Thomas Keck gewonnen. Nun liegen Freude und Erleichterung in der Luft.

Interview: Im Gespräch mit dem Wahlsieger und neuen OB Thomas Keck:

Wir haben dem frisch gewählten OB, der von allen Seiten beglückwünscht wird, gesprochen:

Herr Keck, was werden Sie morgen als erstes machen?

Ich werde zunächst eine oder zwei Stunden länger schlafen und versuchen, mein Schlafdefizit ein wenig auszugleichen. Dann werde ich in mein Büro vom Mieterbund fahren und schauen, was da so auf dem Schreibtisch liegt. Und dann werde ich wahrscheinlich mit der Presse zu tun haben.

Was glauben Sie, hat den entscheidenden Unterschied gemacht?

Bei 72 Stimmen Unterschied kann man das nicht sagen. Es kann sein, dass heute wegen dem schönen Wetter mehr Albverein-Mitglieder aus dem Haus sind und für mich gestimmt haben. Es kann sein, dass ich in einem der letzten öffentlichen Auftritte etwas gesagt habe, das manchen gefallen hat und das sie dazu gebracht hat, nun für mich zu stimmen.

Glauben Sie, dass Ihnen nun der Rückhalt in Teilen der Bevölkerung fehlt – eben weil es so knapp war?

Nein. In einer Demokratie gilt: Mehrheit ist Mehrheit. Und danach werde ich verfahren und mich bemühen, ein guter OB für alle Reutlinger und Reutlingerinnen zu sein.

Was wird ihre allererste Amtshandlung sein?

Ich werde durch das Rathaus gehen, mit den Mitarbeitern sprechen und mich um eine gute Zusammenarbeit bemühen.

