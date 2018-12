Reutlingen Viele Menschen schlafen im Auto

Reutlingen / Norbert Leister

Alle Jahre wieder: Die Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt (AWO). „Für unsere Klienten, ehemalige Klienten und solche, die sich uns zugehörig fühlen“, begrüßte Rita Wilde von der Reutlinger AWO die rund 150 Gäste am vergangenen Montag. So mancher Gast hatte Tränen in den Augen, als er Rita Wilde und ihrem Team für das Fest im Café Nepomuk dankte und ihnen „Frohe Weihnachten“ wünschte.

Bis zur Austeilung des traditionellen Weihnachtsessens mit gemischtem Braten, Rotkraut und Klößen waren die Tischreihen wie gewohnt fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 25 ehrenamtliche Helfer waren schon seit 9 Uhr im Einsatz gewesen: „Mit Tischen und Stühlen vom franz.K haben wir hier alles umgeräumt“, sagte Wilde. Weiße Tischdecken, Weihnachtsschmuck, Servietten, Äpfel, Nüsse und Kekse sorgten für Festtagsstimmung.

Zum Helferteam gehörte auch der SPD-Landtagsabgeordnete Ramazan Selcuk, dessen Frau im Vorstand der AWO ist. Schöne Geste: Auch Selcuks zwei Söhne waren mitgekommen, um ebenfalls zu helfen. Seinen Nachwuchs hatte auch SPD-Stadtrat Sebastian Weigle mitgebracht, der als AWO-Vorstand mit Sohn und Tochter zur Feier gekommen war. Oberbürgermeisterin Barbara Bosch wünschte den Gästen wie schon in den Vorjahren persönlich „Frohe Weihnachten“. Nach ihrem Besuch bei der AWO setzte sie ihre Weihnachtstour beim DRK-Rettungsdienst fort, anschließend besuchte sie die Reutlinger Feuerwehr und das Polizeirevier.

Im Café Nepomuk gab es eine Helferin, „die nur mit Kaffeekochen beschäftigt ist“, so Rita Wilde. Bei 150 Gästen sei es eine Herausforderung, ausreichend Thermoskannen zu befüllen. Das AWO-Weihnachtsfest ist laut Wilde und Gert Auer im Lauf der Jahre immer größer geworden. „Klaus Kuntz hat ja mit dem Arbeitskreis Obdachlose die Feier ins Leben gerufen“, erinnerten die AWO-Mitarbeiter. Sowohl der Pfarrer als auch Rita Singer, ebenfalls Gründungsmitglied des Arbeitskreises, sind im Laufe des Jahres 2018 gestorben. Gestartet war das Fest „mit rund 25 Gästen im Evangelischen Gemeindehaus neben der Marienkirche“, so Wilde. Weitere Stationen folgten, bis die Feier schließlich im Nepomuk ankam. „Anfangs haben wir ja noch selbst gekocht“, erinnerte sich Auer. Geschätzte 30 Jahre gebe es die besondere Weihnachtsfeier schon – so genau konnten die AWO-Mitarbeiter das aber auch nicht mehr sagen.

Ganz genau wussten die Sozialarbeiter aber, dass immer mehr Menschen ohne eigene Wohnung in Reutlingen leben müssen. „Es gibt ein paar, die tatsächlich draußen übernachten, ganz viele schlafen auf dem Sofa bei Freunden“, sagte Wilde. „Und die Zahl der Menschen, die arbeiten, sich aber keine Wohnung mehr leisten können und deshalb im Auto leben, nimmt zu“, betonte Auer. Aber auch die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen nehme zu. „Es gibt für diese Menschen kein adäquates Angebot in Reutlingen“, betonte Rita Wilde.

Neben den Grußworten von OB Barbara Bosch sprachen auch Pfarrer Jürgen Quack und sein Amtskollege Martin Tuttaß. Zum Abschluss gab es ein Geschenk für jeden Besucher. Schüler der Merian-Schule in Dusslingen hatten am Samstag vor dem dritten Advent wieder eine Lebensmittelaktion durchgeführt – „womit wir die kleinen Geschenksäckchen für die Gäste füllen konnten“, so Rita Wilde. Auch beim Fest selbst waren wieder ehemalige Schüler der Lehreinrichtung dabei, um mitzuhelfen.