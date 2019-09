In einem dramatischen Spiel mit vielen Toren gewann der VfL Pfullingen beim HC Erlangen II verdient mit 39:38, landete den ersten Saisonsieg und zeigte eine kämpferische Glanzleistung.

Trainer Daniel Brack hatte festgelegt, dass Christian Jabot alle Siebenmeter wirft: „In der Bundesliga schießen auch die Außen die Siebenmeter, nicht der Rückraumspieler.“ Er wurde bestätigt, denn Jabot verwandelte alle fünf Strafwürfe. Er kann variabel einlochen, blieb eiskalt. Dazu kam wieder ein Lukas Fischer, der sich als Glücksgriff erweist, in Glanzform ist und zwölf Mal einlochte – eine Traumquote. „Gegen die Löwen haben wir einen Punkt liegenlassen, den holten wir zurück und machten sogar zwei daraus. Den Sieg wollten wir mit aller Macht, gaben alles, das war ein Sieg des Teamspirits, wir spielten diszipliniert und konzentriert. 39 Tore auswärts – das ist super“, lobte der VfL-Coach.

Erlangens Trainer Tobias Wannenmacher kannte den VfL nicht, man spielte ja in der Ost-Liga, aber nun hat er die Pfullinger kennengelernt. Freilich muss man die Abwehrarbeit ansprechen, denn 22 Gegentore in einer Halbzeit gehen gar nicht. Da muss eine Steigerung her.

Anleihen aus Liga eins

Das Spiel wogte hin und her, der HC führte 6:3, dann 7:6, ehe Breckel ausglich und den VfL in der zehnten Minute nach 3:0-Lauf zum ersten Mal in Führung brachte. Poser vergab einen Siebenmeter und nach 3:0-Lauf führte der HC wieder mit 17:14, lag in der Pause mit drei Toren vorne. Die Top-Schützen Benedict Kellner (9) und Turek Marschall (5) spielen sonst beim HC in der ersten Liga, treffen auch dort, waren stark.

Nach der Pause lag der HC 24:21 vorne, der VfL legte einen 3:0-Lauf zum Ausgleich hin (Roth, Schmid, Breckel), führte in der 43. Minute 29:28 (Fischer) lag dann (48.) 30:32 hinten. Sollte man wie in Plochingen knapp verlieren? Spannung pur, es war kaum zum Aushalten. 52. Minute: 35:34 für den VfL, dann 37:37 – noch zwei Minuten.

Roth traf 84 Sekunden vor Schluss zum 38:37, dann Ausgleich und noch zwölf Sekunden. Der VfL hatte den Ball und, wer sonst, Lukas Fischer hämmerte die Lederkugel eine Sekunde vor Schluss ins Netz: Happy End, Sieg, Riesenjubel bei allen Echaz-Krokodilen und dem Anhang. Diesmal klappte es, gegen die Löwen und den TV Plochingen nicht.

Daniel Brack: „Ich bin hochzufrieden, jeder gab Vollgas, hängte sich rein und ich lobe die Angriffsleistung, die war topp, einfach großartig. Über die Abwehrarbeit müssen und werden wir reden. Das ist nicht zu akzeptieren, wenn es auch Bundesliga-Schützen waren. Wir haben den Bock endlich umgestoßen mit dem ersten Sieg. Das Angriffsspiel funktionierte 60 Minuten, wir holten alle Rückstände mit toller Moral und dem Teamgeist auf, das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir spielten variabel, auf der Leistung können wir aufbauen.“

So spielten sie

HC Erlangen: Goebel, Duvacic – Bauer (1), Klein, Längst, Mangen (4/2), Marschall (5), Kellner (9), Walz (3), Müller (4), Neuß (3), Poser (4), von Alvensleben (5)

VfL Pfullingen: Schlipphak, Gross – Möck, Thiemann, Jabot (6/5), Goller, Fischer (12), Schmid (4), Haug, Bauer, Roth (8), Breckel (7), Prinz (2), Stahl