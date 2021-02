Von Gästen der Reutlinger Vesperkirche hatte Jörg Mutschler gehört, „dass sie in den vergangenen eisigen Nächten in der Pomologie übernachtet haben“. Zum Abschluss der Tüten-Vesperkirche stellte Mutschler gestern in der Marienkirche die Frage: „Warum ist es nicht möglich in einer Stad...