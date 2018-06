Kreiskliniken Versorgung von Leuten mit Handicap

Reutlingen / swp

Mit der Veranstaltung „Special Needs – stationäre Versorgung von Menschen mit Behinderung im Krankenhaus“ am Donnerstag, 14. Juni, 18.30 Uhr, rücken die Inklusionskonferenz und der Beirat Selbsthilfe im Landkreis Reutlingen in Kooperation mit der Kreiskliniken Reutlingen GmbH dieses Thema in den Fokus. Spezielle Bedarfe und Angebote werden erörtert, innovative Projekte vorgestellt und ein Dialog gestartet. Die Veranstaltung ist im Festsaal des Klinikums am Steinenberg.

Ein Veranstaltungsflyer mit dem detaillierten Programm gibt es auf www.kreis-reutlingen.de unter dem Button Aktuelles. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.