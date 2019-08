Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Vor dem Oberliga-Spiel beim starken Neuling 1. FC Rielasingen, dann folgen die Spitzen-Teams 1. Göppinger SV und VfB Stuttgart II, haben sich die Personalsorgen für Reutlingens Cheftrainer Maik Schütt erhöht: Armin Zukic (Torschütze beim 3:0-Sieg über den FC 08 Villingen) zog sich im Training einen Außenbandanriss im Sprunggelenk zu und fällt mindestens drei Wochen aus. Onesi Kuengienda (Oberschenkelprobleme) fehlt ebenso, wie auch Marcel Schmitt, der erst am kommenden Dienstag aus dem Urlaub zurückkehrt. Dafür kehrt Marvin Methner am Freitag aus dem Urlaub zurück und wird zumindest im Kader stehen. So hat Maik Schütt neben Felix Heim und Raphael Schneider nur noch Willie Sauerborn als Stürmer und muss bei der Partie beim Aufsteiger improvisieren, da sich auch Elvir Gashi mit Knieproblemen diese Woche abmeldete.