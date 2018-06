Evangelische Hochschule Verletzbar durch Elternschaft

Reutlingen / swp

Wie Kinder durch ihre Eltern leiden können, ist bekannt und erforscht. Dass aber auch Eltern emotional verletzt werden können, ist ein wenig thematisiertes, eher tabuisiertes Thema. Eltern sind besorgt um ihre Kinder, bringen eigene Bedürfnisse und eine eigene Geschichte mit und stehen hohen gesellschaftlichen Erwartungen gegenüber. In diesem Spannungsfeld kommt es zu verletzenden Interaktionen, entstehen Unsicherheit, Selbstzweifel und manchmal auch das Gefühl versagt zu haben.

Prof. Dr. Yvonne Gassmann stellt in ihrem Vortrag „Verletzbar durch Elternschaft“ im Rahmen des Studium Generale der Reutlinger Hochschulen am Mittwoch, 13. Juni, um 18.15 Uhr auf dem Campus Reutlingen Pestalozzistraße 53, Gebäude 14, zentrale Ergebnisse ihrer sozialpädagogischen Familienforschung vor und geht anhand diverser Berichte von Pflegeeltern, Adoptiveltern und anderen Eltern der Frage nach, wie Mütter und Väter in verschiedenen Familienformen „balancieren“, um den Verletzbarkeiten zu begegnen.

Zum Vortrag und zur anschließenden Diskussion sind Mütter und Väter, Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sowie alle Interessierten eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Dr. Yvonne Gassmann ist Professorin für Psychologie und Beratung an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg – Campus Reutlingen. Sie studierte Pädagogik und Pädagogische Psychologie, Klinische Psychologie und Ethnologie an der Universität Fribourg und promovierte in Bern. Sie habilitierte sich an der Universität Siegen im Fach Erziehungswissenschaft/Sozialpädagogik. Nach dem Studium arbeitete sie als Schulpsychologin und nach der Promotion bei PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz, wo sie neben ihrer Beratungstätigkeit eine Forschungsstelle aufbaute. Sie übernahm Lehraufträge und gehört zur Forschungsgruppe Pflegekinder der Uni Siegen. Sie ist verheiratet und Mutter von vier Kindern.