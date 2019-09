Die Rückstaus auf der Ost-West-Trasse fielen geringer als erwartet aus, die Sanierung der Brücke Schieferstraße/B 28 über die Sondelfinger Straße verläuft bislang weitgehend nach Plan, wie Bernd Eger, stellvertretender Leiter des Amtes für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt, und Projektleiter Peter Nill beim Sommermedientermin der Stadt am Montag deutlich machten.

Ein kurzer Blick zurück: Bei der Hauptuntersuchung des Brückenbauwerks im Jahr 2015 waren erhebliche Mängel aufgetaucht, die sich auf die Verkehrssicherheit auswirkten. Die Abdichtung des von 1977 bis 1981 errichteten Bauwerks war für das hohe Verkehrsaufkommen – derzeit passieren täglich insgesamt rund 42 000 Autos und Lastwagen die Brücke – nicht mehr geeignet.Durch schadhafte Abdichtungen war Salzwasser in den Spannbeton eingedrungen, was zu einer Gefährdung der Standsicherheit durch die Korrosion des Betonstahls geführt hatte. Zudem waren die Bildung von Spurrinnen sowie Risse in der Deckschicht festgestellt worden. Darüber hinaus hatten die Prüfer undichte Fugen am Bauwerk und an den Übergangskonstruktionen wahrgenommen, die Schäden an den Pfeilern und Widerlagern der Brücken verursacht hatten. Erst bei den Arbeiten wurde festgestellt, dass die Schäden an der Abfahrrampe gravierender als erwartet ausgefallen waren.

Gewaltige Fläche

Am 2. Mai hatten die Straßenbauer losgelegt, zunächst werden die beiden Fahrspuren, die aus Richtung Tübingen kommen, saniert. Dass für die Arbeiten jeweils ein halbes Jahr veranschlagt ist, hängt mit der Größe des Bauwerks zusammen. Die Fahrspuren sind etwa 500 Meter lang, der Belag umfasst eine Fläche von 7200 Quadratmetern. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden die Schichten bis auf den Spannbetonüberbau abgetragen. Ab kommender Woche werden die Arbeiter eine neue Abdichtung aus Bitumen mit Epoxidharzversiegelung sowie eine Gussasphaltschutz- und eine Deckschicht mit lärmminderndem Asphalt einbauen. Im Anschluss daran wird die Deckschicht zwischen Brückenende und der Kreuzung Schieferstraße/Silberburgstraße erneuert.

Die Granitbordsteine wurden ebenfalls entfernt, an ihre Stelle tritt ein vorbetonierter Randstreifen. Diese Arbeiten seien inzwischen zu 70 Prozent abgeschlossen, berichtet Nill. Neben einem neuen Geländer ist auch der Austausch oder die Instandsetzung der Brückenlager vorgesehen. „Wir müssen versuchen, die Brücke von oben dicht zu kriegen, damit kein gelöstes Salz mehr eindringt, betont Eger.

Längere Grünphasen

Die Stadtverwaltung hatte bewusst darauf verzichtet, eine Umleitungsstrecke einzurichten. Mit einer Ausnahme: Wer über die Burkhardt + Weber-Straße nach Metzingen fahren möchte, wird über die Silberburgstraße in die Karlstraße geleitet. Durch verlängerte Grünphasen an der Kreuzung Schieferstraße/Silberburgstraße hatte man versucht, den Rückstau in beide Richtungen möglichst gering zu halten. Mit Erfolg, wie Eger unterstreicht.

Und auch die von den Verkehrsplanern im Vorfeld befürchtete Verlagerung in Richtung der stickstoffdioxid-belasteten Lederstraße fiel geringer als erwartet aus. Zählungen hätten, sagte Nill, einen Zuwachs von etwa drei Prozent ergeben, das entspricht einen Plus von rund 1000 Autos pro Tag. Damit passieren zwischen 37 000 und 38 000 Fahrzeuge täglich die Luftmessstation.

Gesamtkosten liegen bei 4,3 Millionen Euro

Trotz zusätzlicher Kosten bei der Abfahrrampe gehen Eger und Nill davon aus, dass der gesamte Kostenrahmen von 4,3 Millionen Euro für beide Bauabschnitte eingehalten werden kann. Erfreulich für die Stadt: Aus dem Kommunalen Sanierungsfonds von Brückenbauwerken des Landes Baden-Württemberg erhält die Stadt einen Zuschuss von 1,56 Millionen Euro.

Was den Zeitplan angeht, sind die Arbeiter der Firma Eurovia Teerbau aus Hofheim-Wallau gut unterwegs. Die beiden städtischen Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass der erste Abschnitt der Brückenbauarbeiten auf der B 28 planmäßig am 31. Oktober endet. Sofern nicht das Wetter den Planern und Arbeitern einen Strich durch die Rechnung macht. Schließlich muss es bei den Belagsarbeiten trocken sein.

Winterpause: Am 14. April 2020 geht’s weiter

Über den Winter ruhen die Arbeiten, ab 14. April 2020 startet der zweite Bauabschnitt, die Instandsetzung der Brücke aus Fahrtrichtung Metzingen.

Das könnte dich auch interessieren: