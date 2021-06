Nach dem Wasserrohrbruch in der vergangenen Woche und der damit verbundenen Sperrung der Durchfahrtsstraße durch Eningen verkündet die Gemeindeverwaltung nun die Aufhebung der Sperrung. „Die Sperrung der Reutlinger Straße wird am Mittwoch, 02.06.2021, bereits im Laufe des Vormittags aufgehoben. Die Fahrbahnmarkierungen fehlen noch, werden aber in den nächsten Tagen aufgebracht.“, so die offizielle Mitteilung der Gemeinde Eningen.