Reutlingen schneidet überraschend gut ab - in der Luftreinhaltung. Und das hat nicht nur Corona-bedingt, erklärte Baubürgermeisterin Ulrike Hotz am Dienstagabend während der Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses des Gemeinderats in der Reutlinger Stadthalle.

Stickstoffdioxid-Werte konstant reduziert – gute Luftwerte für Reutlingen

Tatsächlich sei der Stickstoffdioxid-Anteil in Reutlinger Luft seit 2009 konstant nach unten gegangen: Von 91 Mikrogramm NO 2 auf 46 Mikrogramm im vergangenen Jahr. Dennoch lag die Stadt damit immer noch über dem magischen Wert von 40 Mikrogramm, der unbedingt eingehalten werden muss. Sonst droht ein Diesel-Fahrverbot – „was wir auf jeden Fall vermeiden wollen“, betonte Hotz.

Vorgestellt wurden die Zahlen von Christoph Erdmenger, Abteilungsleiter „Nachhaltige Mobilität“ beim Landesverkehrsministerium. Dieser erklärte, dass bis in zehn Jahren ein Drittel mehr klimaneutrale Fahrzeuge auf den Straßen rollen sollen und der ÖPNV ebenso wie Fuß- und Radwege weiter ausgebaut werden müssten. Damit sollen 30 Prozent weniger Autoverkehr in der Stadt erreicht werden.

Spurensperrung, Tempo 40 und teureres Anwohnerparken

Mögliche Maßnahmen, um diese Grenzwerte einhalten zu können, wurden in der Vergangenheit bereits umgesetzt, etwa die Spurensperrung auf der Lederstraße. Nun sollen weitere folgen. So soll beispielsweise der bisherige Grenzwert von maximal 30 Euro für die Anwohner wegfallen. Das würde bedeuten, dass das Parken in der Stadt zwangsläufig teurer werden würde.

Das Regierungspräsidium in Tübingen verfolgt ebenfalls Pläne, die Tempo-40-Zone im Stadtgebiet zu erweitern. Betroffen sind vor allem die Straßen rund um die AOK-Kreuzung. So sollen unter anderem die Eberhard- und Karlstraße zwischen AOK und Ludwigstraße, die Gutenbergstraße bis zur B28, sowie der Abschnitt zwischen Konrad-Adenauer-Straße und Keplerstraße bis zur Kreuzung an der Krankenkasse zur Tempo-40-Zone erklärt werden.