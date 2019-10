Auf große Diskussionen hatten die Stadträte am vergangenen Donnerstag um 22.27 Uhr keine Lust mehr. Einstimmig, bei drei Enthaltungen aus den Reihen der FDP, beschloss der Gemeinderat ein Programm für die Ersatzbeschaffung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen.

In den kommenden fünf Jahren – von 2020 bis 2024 – will die Stadt elf neue stationäre Blitzer beschaffen. Vor der eigentlichen Vergabe wird es eine einheitliche Ausschreibung geben, um einen einheitlichen Gerätebestand sicher zu stellen.

30 Standorte

An rund 30 Standorten in der Stadt und in den Bezirksgemeinden gibt es sogenannte Starenkästen, wie die Geräte vom Typ Traffipax umgangssprachlich genannt werden. Allerdings ist ein Teil dieser mit Kontaktschleifen betriebenen Anlagen außer Betrieb, da der Verschleiß des Straßenbelags eine Eichung der Geräte nicht mehr zulässt. Zudem läuft die technische Unterstützung für diese Anlagen 2024 aus.

Um das laut Vorlage „bisherige Niveau der Verkehrssicherheit in Reutlingen zu erhalten“, plant die Stadtverwaltung ein Beschaffungsprogramm für stationäre Messanlagen. Dabei sollen die neu entwickelten Laser-Messanlagen zum Einsatz kommen, wie sie bereits an den Standorten (Rommelsbacher Straße und B 28 Richtung Tübingen) aufgestellt sind, zum Einsatz kommen. Da sie die Geschwindigkeit der Fahrzeuge nicht über Induktionsschleifen in der Fahrbahn, sondern mittels Lasertechnik messen, wirkt sich eine verschlissene Fahrbahndecke auch nicht auf die Genauigkeit der Geräte aus.

Geräte können leicht beschädigt werden

Laut Stadtverwaltung sind etwa zehn bis zwölf der neuen Blitzersäulen notwendig, um die „wichtigsten Stellen wieder auf heutigem Niveau kontrollieren“ zu können. Allerdings haben die Säulen einen Nachteil: Sie können viel leichter beschädigt werden, wie das Beispiel des Blitzers an der B 28 Richtung Tübingen deutlich macht, der schon drei Mal Opfer von Vandalismus geworden ist.

Nicht alle Blitzer bekommen eine Kamera

Das Ordnungsamt will auch in Zukunft nicht für jeden Messplatz eine Kamera beschaffen, um so die Kosten zu senken. Ein „befriedigendes Überwachungsniveau“ ließe sich erreichen, glaubt die Stadtverwaltung, wenn zwei Drittel der Messplätze bestückt sind. Schließlich hätten auch Blitzer ohne Kamera eine positive Wirkung auf die Verkehrsteilnehmer, da man nicht ohne Weiteres erkennen könne, welche Anlagen bestückt sind und welche nicht. Dies gelte ins besondere für die neuen „Blitzersäulen“ mit ihren stark getönten Scheiben. Die Einschübe könnten an unterschiedlichen Standorten eingesetzt werden. Das gehe aber nur, wenn ein einheitliches System angeschafft werde, heißt es in der Beschlussvorlage.

Die Stadtverwaltung möchte die alten „Starenkästen“ weiter nutzen, solange dies die Soft- und Hardware sowie der Straßenbelag zulassen. Anlagen, die nicht mehr in Betrieb sind, sollen nach und nach abgebaut werden. Autofahrer sollten sich aber nicht zu früh freuen: Das Amt für öffentliche Ordnung will an den Standorten, an denen die Blitzer wegfallen, verstärkt mobile oder teilstationäre Anlagen einsetzen.

Reutlinger Sonderweg

Während bundesweit die Zahl derjenigen rückläufig ist, die in den ersten neun Monaten des Jahres geblitzt wurden, verzeichnet die Achalmstadt eine gegenläufige Entwicklung. Bis 30. September dieses Jahres wurden 50 399 Verkehrsteilnehmer geblitzt, das sind 3265 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.