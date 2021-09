Die beiden Ordnungskräfte der Stadt Reutlingen, die am Montagmorgen in der Hindenburgstraße ihren Dienst versahen, waren nicht zu beneiden. Sie versuchten, den Straßenraum von parkenden Autos zu befreien und die Parkflächen an der Echaz von Parkwilligen freizuhalten. Am Freitag waren die Verbots...