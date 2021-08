Seit 11. August weisen vier Schilder auf die nächste Großbaustelle in der Reutlinger Innenstadt hin. Am 13. September, pünktlich zum Schuljahresbeginn, starten die neunwöchigen Arbeiten in der Lederstraße (B 464) zwischen Oskar-Kalbell-Platz und dem Lindachknoten. Auf einer Länge von rund 500 ...