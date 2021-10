Die Fair-Netz baut die Fernwärmeversorgung in Reutlingen weiter aus. Die Arbeiten auf der B 28 beginnen am Mittwoch, 13. Oktober. Aufgrund dieser Arbeiten muss der B 28 in Fahrtrichtung Metzingen, Höhe Schieferstraße 10 (Möbelhaus), von Mittwoch, 13. Oktober, 20 Uhr, bis Donnerstag, 14. Oktober, 4 Uhr, vollständig gesperrt werden. Anschließend bleibt die B 28 im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Metzingen voraussichtlich bis zum 29. Oktober, einseitig gesperrt.

Umleitungsstrecken

Folgende Umleitungen werden während der Vollsperrung eingerichtet: In Fahrtrichtung Stuttgart gehrt es über die Tübinger Straße, Gutenbergstraße und Unter den Linden. In Fahrtrichtung Metzingen wird der Verkehr über die Emil-Adolff-Straße/Unter den Linden/Gutenberstraße/Eberhardstraße/Karlstraße und Silberburgstraße geführt.

Ortskundigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den Baustellenbereich nach Möglichkeit zu umfahren. Für Einschränkungen und Behinderungen der Anlieger und Verkehrsteilnehmer bittet sie um Verständnis