Müllentsorgung im Wald Vergammelte Dönerspieße und Unrat an der Honauer Steige entsorgt

Vergammelte Dönerspieße und Unrat an der Honauer Steige entsorgt

Lichtenstein / swp

Zahlreiche vergammelte Dönerspieße, größere Mengen an Fladenbrot, geschnittenen Zwiebel, Tomaten und jede Menge Krautsalat sowie Plastiktüten, alte Zeitungen und Werbezeitschriften haben Unbekannte über das vergangene Wochenende in der Natur entsorgt.

Ein Pkw zum Transport benutzt

Zwischen Samstag und Montag wurden die Reste im Bereich des Zahnradweges an der Honauer Steige, etwa 300 Meter nach dem Bauhof in Richtung Engstingen in den Wald gekippt. Aufgrund der großen Menge des Unrates, der über mehrere Quadratmeter im Wald und im zum Teil schwer zugänglichen Steilhang verteilt worden war, dürfte zum Transport mindestens ein Pkw benutzt worden sein. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/99180 um Hinweise.

