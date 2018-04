Bildhauer- und Steinmetze Verfechter der individuellen Gestaltung von Gräbern

Reutlingen / swp

Bildhauer und Steinmetze zählen zu den traditionsreichsten Handwerken. Eines der wesentlichen Tätigkeitsfelder für die Branche ist das Grabmal. Sie sind dabei Verfechter einer individuellen Grabgestaltung. Chancen sehen die Betriebe beim hochwertigen Innenausbau. Digitalisierung, Datenschutz und Neuregelung des Baurechts sind Herausforderungen für die Betriebe.

Die Fachbetriebe des Bildhauer- und Steinmetzhandwerks haben sich kürzlich zu ihrer traditionellen Jahrestagung in der Reutlinger Kreishandwerkerschaft getroffen. In den Landkreisen Reutlingen und Tübingen gehören der Innung 23 Betriebe an. Haupttätigkeitsfeld der Betriebe ist der Grabmalsektor. Darüber hinaus sind die Betriebe im Bau und Ausbau tätig, sowie in der Restaurierung und Denkmalpflege.

Angesichts dieser Themenschwerpunkte kommt es nicht von ungefähr, dass im Rahmen der Mitgliederversammlung sehr intensiv über die Veränderungen der Grabkultur diskutiert wurde. Die Bildhauer und Steinmetze sind Verfechter einer individuellen Grabgestaltung. Die Betriebe wollen den Angehörigen damit die Möglichkeit geben, ihre Trauer um die Verstorbenen ausleben zu können. Je nach persönlichen Bedürfnissen kann durch das Ablegen von Blumen, Anzünden einer Kerze oder stille Zwiesprache den Trauerbedürfnissen Rechnung getragen werden.

Viele Möglichkeiten

Solche persönlich gestalteten Grabstätten sind dabei nicht nur bei Erdbestattungen, sondern auch bei Urnengräbern möglich. Ebenso gibt es Möglichkeiten, trotz individueller Gestaltung den Pflegeaufwand gering zu halten. Vielen Angehörigen ist dies besonders wichtig, weil sie aufgrund der Lebensverhältnisse wenig Zeit für die Grabpflege haben.

Kritisch sieht die Branche die Entwicklung der Bestattungswälder. Neben ökologischen Gefahren sehen sie insbesondere die Problematik, dass die letzte Ruhestätte nicht immer erreichbar ist und dadurch den Angehörigen keine Möglichkeit zur Trauerbewältigung bietet.

„Für die Branche ist es aktuell schwer von der guten Baukonjunktur zu profitieren“, so auch Innungsobermeister Volker Betz, Reutlingen. Hauptgrund sei, dass die Betriebe hauptsächlich im hochwertigen Ausbau tätig sind. Hier können Produkte der Bildhauer und Steinmetze besondere Akzente – egal ob in einem Wohngebäude oder aber in einem Geschäftsgebäude – setzen.

Der Renovierungs- und Restaurierungsbereich ist traditionell sehr stark von der Haushaltslage öffentlicher Haushalte abhängig. Hier zeichnet sich eine für die Betriebe positive Entwicklung ab.

Digitalisierung, Datenschutz, sowie ein neues privates Baurecht sind Herausforderungen, die von den Betrieben umgesetzt werden müssen.

Der Geschäftsführer der Reutlinger Kreishandwerkerschaft, Ewald Heinzelmann, informierte die Teilnehmer an der Mitgliederversammlung über die anstehenden Änderungen.