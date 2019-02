Reutlingen Streik: Verdi will den Busverkehr lahmlegen

Reutlingen / swp

Heute war Tübingen an der Reihe, am morgigen Dienstag will Verdi mit einem Warnstreik den Reutlinger Busverkehr lahmlegen. Ab 8 Uhr sind davon alle Linien und auch die Auftragsunternehmen der Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RSV) betroffen. Die RSV geht von massiven Störungen des Fahrbetriebs aus. Mit den Streikaktionen will Verdi Druck auf die Arbeitgeber im privaten Busgewerbe ausüben, die im Verband Württembergischer Busunternehmer vereint sind. Die Gewerkschaft fordert 5,8 Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten, der Abstand zum Tarifvertrag des kommunalen Nahverkehrs soll spürbar verringert werden. Um 11.55 Uhr ist eine Kundgebung am ZOB geplant. Dort soll auch entschieden werden, wie lange die Streikmaßnahmen andauern, sagte gestern Verdi-Bezirksgeschäftsführer Benjamin Stein.

Nicht von den Streikmaßnahmen betroffen ist die Schnellbuslinie eXpresso, die von Pfullingen auf den Stuttgarter Flughafen fährt. Kunden können sich auf der Homepage www.reutlinger-stadtverkehr.de, mit der App „ÖPNV live“ sowie auf den dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern an den Reutlinger Haltestellen über die Länge des Warnstreiks informieren.