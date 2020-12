Am Beginn des Jahres steht der Vortrag von Karl-Heinz Steinle aus Berlin über Repression und Verfolgung homosexueller Männer in Württemberg mit Beispielen auch aus Reutlingen. Der Referent hat sich im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Stuttgart zu Lebenswelten und Verfolgung Homosexueller in Baden und Württemberg während des Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik intensiv mit regionalen Fallbeispielen beschäftigt und beachtliche Funde gemacht.

Nachgeholt werden einige Veranstaltungen zum Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs in Reutlingen und in der Region: Am 9. April wird das Dokumentarfilmprojekt des Göppinger Filmemachers Gerhard Stahl zum Kriegsende im Kreis Reutlingen gezeigt. In Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv werden im Kulturzentrum franz.K französische Filmdokumente, Schauplätze, Dokumente und Interviews mit Zeitzeugen präsentiert. Der Film kann auch auf DVD erworben werden.

Hungerkrise nach dem Krieg

Am 22. April beleuchtet der Vereinsvorsitzende Professor Roland Wolf die Hungerkrise der Nachkriegsjahre, die Reutlingen und die Bevölkerung in Südwürttemberg ebenso traf wie etwa ein Drittel der Weltbevölkerung. Schließlich werden in Kooperation mit dem Programmkino Kamino drei ältere und neuere Spielfilme gezeigt, die auf verschiedene Weise die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Krieg zeigen.

Wie war das Zusammenleben?

Dem 2021 deutschlandweit begangenen Jubiläum 1700 Jahre jüdischer Geschichte ist der Vortrag von Dr. David Schnur vom Landesarchiv des Saarlandes im Juni gewidmet. Der Historiker führt in die Welt schwäbischer Reichsstädte und ihres Umgangs mit der jüdischen Minderheit am Ende des Mittelalters ein. Im Städtevergleich werden die wechselhaften christlich-jüdischen Beziehungen seit dem 13. Jahrhundert untersucht. Am Ende stand, auch in Reutlingen, die Vertreibung der Juden am Vorabend der Reformation.

Bereits im Mai wird die Reutlingerin Beate Hummel ihr Promotionsprojekt vorstellen. Darin geht es um eine weitere, allzu oft verfolgte religiöse Minderheit, die Täufer. Gerade Reutlingen und sein Reformator Matthäus Alber weisen hier jedoch einen heute viel beachteten Sonderweg auf, der sich von den benachbarten Herrschaften positiv abhob.

Zu den Vorträgen, die alle auch per Livestream von zu Hause aus verfolgt werden können, ist eine Anmeldung bei der Volkshochschule erforderlich.

Vom weiteren Pandemieverlauf wird abhängen, ob und wie die traditionellen Veranstaltungen des Vereins zum Schiedweckentag und am Schwörtagswochenende stattfinden können. Ebenfalls sind die Planungen für Ausfahrten nur vorläufig und setzen erst im Mai ein. Die frühere Kreisarchivarin Irmtraud Betz-Wischnath bietet eine Fahrt ins einstige Zwiefalter Klostergebiet an, weitere Ziele sind die Chorturmkirchen von Weinsberg und Oberstenfeld, die von der Denkmalpflegerin Margarete Walliser vorgestellt werden, sowie nach Konstanz und Meersburg.

Info Das aktuelle Programm kann beim Geschichtsverein unter (07121) 3 03 23 86 angefordert werden werden und ist auf der Vereinshomepage eingestellt: www.reutlingen.de/geschichtsverein