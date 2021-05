„Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation können die geplanten Jahrmärkte in Mittelstadt am 14. Mai, auf dem Reutlinger Marktplatz am 19. Mai und in Gönningen am 27. Mai nicht stattfinden“, teilt Regina Dabo, vom Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Reutlingen mit.