Polizei Vandalen in der Stadt unterwegs

Reutlingen / swp

Auf weit mehr als 25 000 Euro summieren sich die Schäden, die bislang Unbekannte am vergangenen Wochenende an geparkten Autos im Reutlinger Stadtgebiet angerichtet haben.

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen zerschlugen die Vandalen auf dem Gelände eines Autohauses in der Konrad-Adenauer-Straße an sieben Neu- und Gebrauchtwagen sowie an zwei Kundenfahrzeugen die Scheiben oder traten die Außenspiegel ab. Zudem wurde eine große Schaufensterscheibe vermutlich durch Hammerschläge erheblich beschädigt.

Lack zerkratzt

Im gleichen Zeitraum zerkratzten die unbekannten Täter nach derzeitigem Stand an mindestens neun in der Hindenburgstraße geparkten Autos den Lack auf den Fahrerseiten, teilweise bis aufs Blech hinunter. In der Stadtbachstraße wurde zudem an einem geparkten Wagen der Außenspiegel abgetreten.

Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Fahrzeughalter, die möglicherweise ihren Schaden noch nicht angezeigt haben, sich zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon (0 71 21) 9 42 33 33 entgegen.