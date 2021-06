Ab einer Wassermenge von 40 Litern pro Quadratmeter wird Niederschlag als Starkregen eingestuft – in Reutlingen fielen am Montagabend an einigen Stellen bis zu 76 Liter pro Quadratmeter. „Das ist mit einem Kanalnetz nicht mehr zu stemmen. Ab da spricht man von einer Naturkatastrophe“, erklärt...