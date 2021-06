Starkregen und Hagel haben am gestrigen Mittwoch Bäume entlaubt, Äste heruntergerissen und zahlreiche Keller volllaufen lassen. Nach dem schweren Unwetter läuft nun das große Aufräumen in der Stadt. Betroffene Bürgerinnen und Bürger können Sperrmüll, Schutt und Grüngutabfälle kostenlos und unkompliziert entsorgen.

Sammelstellen für Unrat: Sperrmüll, Schlamm und Geröll

Auf dem Kemmler Platz vor der Julius-Kemmler-Halle in Betzingen (Hoffmannstraße) und dem Sportplatz in Mittelstadt (Neckartenzlinger Straße) haben die Technischen Betriebsdienste Reutlingen heute jeweils zwei Container aufgestellt, in denen Sperrmüll beziehungsweise Schlamm und Geröll entsorgt werden können. Ab morgen stehen auch Container vor der Turn- und Festhalle in Oferdingen (Riedgraben).

Reutlinger Häckselplätze kostenlos und verlängert geöffnet

Grüngut kann bis Samstag, 3. Juli 2021, kostenlos auf dem Reutlinger Häckselplatz in Betzingen abgegeben werden. Der Häckselplatz ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Auf dem Häckselplatz Kirrisgrube in Mittelstadt werden die Öffnungszeiten der kommenden zwei Samstage (26. Juni und 3. Juli) auf 8:00 bis 16:00 Uhr verlängert. Auch hier kann an diesen beiden Samstagen Grüngut kostenfrei abgegeben werden.

In den nächsten Tagen werden die TBR in Reutlingen und seinen Bezirksgemeinden verstärkt mit Kehrmaschinen im Einsatz sein. Außerdem sind Fahrzeuge zur Entleerung der Straßenabläufe unterwegs.