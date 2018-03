Kommentar Carola Eissler zur Diskussion um den Gönninger Jugendtreff Unnötig und unberechtigt

Reutlingen / Carola Eissler

Das war unnötig, was sich einzelne Räte des Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschusses, allen voran Ulrich Lukaszewitz (SPD), da am Dienstagabend geleistet haben. Auch Mitarbeiter im Bauamt der Stadt sind Arbeitnehmer, mehr als schaffen kann keiner. Den Angestellten dann gar noch Unfähigkeit vorzuwerfen und zu behaupten, die Begründung der Unterbesetzung sei ein Totschlag-Argument, erinnert an die Argumentationsschiene aus dem Unternehmerlager. Das städtische Hochbauamt hat in den vergangenen Jahren Enormes geleistet. Angefangen von der stadtweiten Sanierung öffentlicher Gebäude in der Folge der schlimmen Hagelschäden bis zur Wohnungsbauoffensive, die in vollem Gange ist. Wer verlangt, dass der Bau des wichtigen, richtigen und überfälligen Gönninger Jugendtreffs vorgezogen und vorrangig bearbeitet werden soll, der muss auch sagen, was dann liegen bleibt und nach hinten geschoben wird. Vielleicht der Bau von Kitas oder der Bau von dringend benötigten Wohnungen, auf die viele Leute schon so lange warten?

Es ist leicht, Forderungen zu stellen und sich dann im Stuhl zurück zu lehnen. Und es ist leicht, Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu kritisieren. Die können sich ja nicht wehren. Vielleicht kommt diese Kritik bei manchen ja gut an. In diesem Fall war sie unnötig und unberechtigt.