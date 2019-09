Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag von der Straße abgekommen und eine längere Strecke durch den Straßengraben gefahren. Dies teilt die Polizei mit.

Die 74-Jährige war um 14.20 Uhr mit ihrem Ford Focus auf der L 384 von Gomaringen kommend in Richtung Ohmenhausen unterwegs. Etwa 100 Meter vor einem Feldweg kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr bis zur Feldwegeinmündung "Gewand Mahdach" durch den Straßengraben. Dort konnte die Frau wieder auf die Straße zurückfahren und blieb nach weiteren rund 50 Metern stehen. Äußerlich wies die Fahrerin nach dem Unfall keine Verletzungen auf. Sie wurde jedoch noch an der Unfallstelle von einer Notärztin untersucht und im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

An ihrem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 4000 Euro, so die Polizei weiter. Weiterhin wurden ein Leitpfosten und zwei kleinere Bäume beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

