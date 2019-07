Am Freitagnachmittag, um 13.34 Uhr, ist es in der Schneckenhofengasse zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Eine 13-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Schneckenhofengasse in Richtung Uracher Straße. Auf Höhe der Hausnummer 17 geriet eine, von dem Mädchen mitgeführte Kuchenform, in die Speichen ihres Rades und sie verlor die Kontrolle, sodass sie schließlich mit einem geparkten Citroen kollidierte und zu Fall kam. Sie wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

