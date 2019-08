Ein Quad-Fahrer ist in der Nacht zum Samstag, gegen 01.45 Uhr, auf der Landesstraße 382 verunfallt. Der 30-jährige Quad-Fahrer befuhr die L 382 von Pfullingen kommend in Richtung Sonnenbühl, als er ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer in einer scharfen Kehre nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend mit seinem Fahrzeug umkippte. Bei dem leicht verletzen Fahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb bei diesem eine Blutentnahme erfolgte. Bei weiteren Ermittlungen wurde zudem festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

