Weil er den Kurvenverlauf falsch eingeschätzt hat, ist am Freitag ein Motorradfahrer mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen. Der 21-jährige Reutlinger fuhr gegen 15:55 Uhr mit seiner Suzuki auf der K 6769 von Weiler kommend in Richtung Gundelfingen. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und krachte anschließend gegen eine Felswand.

Schaden von 4 000 Euro

Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Er musste aber zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. An seiner Maschine wurde die hintere Schwinge abgerissen. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 4 000 Euro.

