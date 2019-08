Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter der Telefonnummer (0 70 71) 9 72 86 60 nach Zeugen zu einem Unfall, bei dem am Mittwochmorgen ein Motorroller-Fahrer schwer verletzt worden ist. Ein 59-jähriger Toyota-Fahrer befuhr nach Polizeiangaben um 5.15 Uhr die Turmstraße und wollte die Kreuzung Gomaringer-/Brühlstraße geradeaus in die Hansenstraße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 53-jährigen Zweirad-Lenkers. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Schaden beträgt knapp 5000 Euro. Möglicherweise war an dem Roller kein Fahrlicht eingeschaltet, schreiben die Beamten weiter.

