Unfall Unfall im Ursulabergtunnel

Reutlingen/Pfullingen / swp

Im Ursulabergtunnel ist es am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Auf seinem Weg entlang der B 313 in Richtung Reutlingen war der 41-jährige Lenker eines Peugeot-Kleintransporters in einem Rückstau ins Heck des BMW eines 80-Jährigen gefahren. Verletzte waren zwar nicht zu beklagen, doch fällt der Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro beträchtlich aus. Die beiden Fahrzeuglenker konnten anschließend noch bis auf das Gelände einer naheliegenden Tankstelle weiterfahren. Von dort aus musste der Kleintransporter, der durch den Aufprall Betriebsstoffe verloren hatte, mit einem Abschleppdienst abtransportiert werden.