Ein betrunkener Pkw-Lenker ist am frühen Sonntagmorgen, den 24.01.21, in eine Scheune bei Erpfingen gefahren. Ersten Ermittlungen nach war der 36-Jährige mit einem VW Sharan gegen vier Uhr auf dem Hardtweg außerhalb der Ortschaft unterwegs.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer auf der schneebedeckten, abschüssigen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in das landwirtschaftliche Gebäude. Durch den heftigen Aufprall wurde die Fassade stark beschädigt und die Tore aus der Verankerung gerissen.

Fahrerflucht: Verursacher ermittelt

Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Da von seinem Pkw etliche Fahrzeugteile, darunter das Kennzeichen, zurückblieben, konnte der Unfallverursacher im Laufe des Morgens ermittelt werden. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille. Neben einer Blutentnahme musste er im Anschluss auch seinen Führerschein abgeben. An dem VW war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden