Im Kreuzungsbereich der Rommelsbacher Straße mit der Föhrstraße kam es im Bereich der Abschleifung auf die Schieferstraße, der Bundesstraße 28, heute Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein Fahrzeug wollte die Kreuzung in Richtung Innenstadt überqueren, als andere Fahrzeuge aus Richtung der Föhrstraße die Kreuzung überqueren wollten, um auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen zu fahren. Dabei kam es zur Kollision zweier Fahrzeuge, an den sich ein Auffahrunfall anschloss.

Langer Rückstau

Derzeit sind die Fahrspuren in Richtung Innenstadt komplett blockiert, von der Bundesstraße 464 her hat sich ein langer Rückstau gebildet, der von der Unfallstelle bis zum Tunnel über der Römerschanze, einem früheren Atomschutzbunker, reicht. Derzeit läuft die Unfallaufnahme, mit Verkehrsbehinderungen ist noch eine Weile zu rechnen.