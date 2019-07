Noch unklar ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der B 28 zwischen den Anschlussstellen Jettenburg und Reutlingen-West ereignet hat. Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge, war ein 58-Jähriger gegen 10.20 Uhr mit seinem Jaguar auf der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Nach der Anschlussstelle Jettenburg kam er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Dabei prallte er seitlich gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Audi A6 eines ebenfalls 58-Jährigen. Im weiteren Verlauf schleuderten beide Fahrzeuge in Richtung des dortigen Parkplatzes, wobei sich der Audi um 90 Grad drehte und mit der Beifahrerseite gegen das Heck eines auf dem Parkplatz geparkten Lkw-Anhängers krachte. Der Jaguar prallte zunächst mit der Fahrerseite gegen ein Verkehrszeichen an der Parkplatzzufahrt, schleuderte quer über die Fahrbahn und überschlug sich mindestens ein Mal, bevor er mehre Meter weiter auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrer des Jaguars wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Der Audi-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Jaguar und der Audi waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 72.000 Euro geschätzt. In die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in Richtung Reutlingen bis etwa 13 Uhr gesperrt werden.