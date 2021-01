Mit Pfefferspray hat ein Unbekannter am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr eine 59-jährige Joggerin im Bereich der Rindenmulchbahn im Sportgelände Markwasen angegriffen. Die Frau war bereits zuvor während des Joggens mit einem bislang unbekannten Mann in Streit geraten, da diesem das Licht, mit dem die Dame auf Grund der Witterung unterwegs war, zu grell war.

Unvermittelter Angriff

Als die beiden Sportler auf ihren Runden das nächste Mal aufeinandertrafen, zog der Mann unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte der Frau ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete er in Richtung des Kreuzeiche-Stadions. Eine Fahndung in diesem Bereich mit mehreren Streifen verlief ohne Ergebnis. Der Rettungsdienst brachte die 59-Jährige zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Polizei sucht Zeugen

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Männlich, mitteleuropäischer Typ, zirka 1,85 Metergroß und schlanke Statur. Er trug eine dunkle Jacke und führte Nordic-Walking Stöcke mit sich.

Zeugen die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Telefon (0 71 21) 9 42 33 33 zu melden.