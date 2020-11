Es war ein langer, über 14 Jahre dauernder Weg: In einer Sondersitzung hat der Gemeinderat am Dienstagabend den Satzungsbeschluss für den „Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1. Änderung Bruderhausgelände (Hotel)“ gefasst und damit den Weg für das Parkhotel an der Stadthalle freigemacht. 33 Sta...