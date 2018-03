Reutlingen Überall dichtes Gedränge

Jürgen Spieß

Livekonzert-Hopping bei freiem Eintritt: Bei der 19. Auflage der von der Reutlinger Gastro-Initiative (RGI) organisierten Live-Nacht ging es am Samstagabend hoch her. Bereits nach 21 Uhr war in den meisten der 16 beteiligten Bars, Restaurants, Clubs und Kneipen kaum mehr ein freies Plätzchen zu finden. Die Palette der Livemusik reichte vom ruhigeren Italo-Pop über Soul, Funk und Rock bis zu Blues und ohrenbetäubendem Heavy Metal.

Marlene und ihre Freundin, eigens aus Stuttgart angereist, haben solchen Andrang nicht erwartet: „Überall war es so voll, dass wir kaum reingekommen sind“, berichtet die 24-Jährige, die aus Reutlingen stammt. Im Hola Oli konnten sie nur einen kurzen Blick auf die Band erhaschen, in der Kaiserhalle ging es nach der Eingangstür nicht mehr weiter und selbst im Kali haben die beiden Frauen nur einen Stehplatz ergattert und von der Band so gut wie nichts gesehen.

Und die anderen Kneipen wie Hades, Alexandre, Joli, Maximilian, Dolce und Rebstöckle? Auch hier konnten sich die Veranstalter über einen Besucheransturm freuen, den viele so nicht erwartet hatten. Selbst in dem seit einem Jahr nurmehr an Wochenenden geöffneten Hola-Oli-Ableger „BSMNT“ war kaum ein Durchkommen mehr, obwohl der Club gar nicht im Programm aufgeführt war.

Von Schneegestöber und empfindlich abgekühlten Temperaturen ließen sich die Feierwütigen nicht abschrecken. Wo man Musik von draußen mitverfolgen konnte, bildeten sich wie etwa vor dem Kali immer wieder Menschentrauben. Zumindest solange, bis die Band eine Pause machte und einige zum Luft schnappen ins Freie strömten. Dadurch entstand Platz für nachrückende Zuhörer. Sowohl bei den Livekonzerten von The Marilyn Experience im Visàvis als auch beim heißen Funk- und Soul-Gebräu von The Finch im Dolce herrschte Full House. Während im Alexandre mit Cocker Inspiration zu den Hits von Reibeisenstimme Joe Cocker Mittanzen angesagt war, erlebten die überwiegend schwarz gekleideten Besucher im Hades ein lautes Nu-Metal-Konzert mit den Killing Notes, in dem die rotzigen Drei-Minuten-Hämmer mit viel Power rüberkamen.

Auch in der proppenvollen Kaiserhalle ging es heftig zur Sache. Das, was die sechs Musiker der Classik-Rock-Coverband Bad Attitude auf der kleinen Bühne abzogen, ging Alt und Jung gleichermaßen in die Glieder. Präsentiert wurden hier Rock- und Hardrock-Klassiker von AC/DC über ZZ Top bis hin zu Dire Straits und natürlich zielten diese Oldies allesamt darauf ab, das Publikum zum Mitfeiern zu animieren: „Da fühlt man sich doch wieder wie in den 80er-Jahren“, freute sich eine schon etwas ältere Besucherin, die mit ihrer Freundin bis weit nach Mitternacht im „Kohla“ hängen blieb. Wer mehr auf ruhigere Musik stand, konnte sich im Cucinea italienische Schmachtfetzen mit Toni & Gigi reinziehen, dem Songwriter-Folk des Gitarrentrios Leitmotiv im Hola Oli zuhören oder im Woody‘s mit Mopple the Whale in Rock- und Pop-Covern schwelgen.

Fazit der Live-Nacht: Freunde von eher ruhiger Pop- und Folkmusik kamen ebenso auf ihre Kosten wie Fans von Lärm, Tempo und reiner Energie. Keine Frage, die Live-Nacht hat sich zu einem echten Event gemausert, dem selbst eisige Temperaturen und Schneegestöber in diesem Jahr nichts anhaben konnten.