Die ersten Abiturienten, die Prüfungen mit Mindestabstand und Mundschutz erlebt haben, suchen jetzt den idealen Weg zum Traumberuf.

Virtuellen StudienInfotage vom 22. bis 27. Juni

Mit welchen Studiengängen dieses Ziel am besten erreicht werden kann, zeigte die Hochschule Reutlingen mit ihren Virtuellen StudienInfotagen vom 22. bis 27. Juni. Erstmals online und erstmals eine ganze Woche lang konnten sich Studieninteressierte durch das vielfältige Informationsangebot der Fakultäten und Einrichtungen klicken, in Live-Chats und Videokonferenzen Fragen stellen sowie an Schnuppervorlesungen teilnehmen.

Studieninformation: Über 800 Teilnehmer

Sechs Tage der Studieninformation mit 6000 Klicks, mehr als 800 angemeldeten Teilnehmern und über 150 Online-Sessions sind am 27. Juni mit einer erfreulichen Bilanz zu Ende gegangen. Eine eigens eingerichtete Online-Plattform war diesmal der Veranstaltungsort für Informationen und Beratungen zu 46 Bachelor- und Master-Studiengängen der Fakultäten Angewandte Chemie, ESB Business School, Informatik, Technik sowie Textil & Design.

„Nach dem ersten Corona-bedingten Online-Semester war es für uns ein logischer Schritt, auch die Studien-Infotage digital zu veranstalten. Bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind wir damit Vorreiter in Baden-Württemberg“, betonte Prof. Dr. Hendrik Brumme, Präsident der Hochschule Reutlingen. „Unsere Hochschule wurde erneut deutschlandweit und international mit Top-Rankingplätzen ausgezeichnet“, so Brumme weiter.

Fachbereiche der Hochschule Reutlingen: Schnuppervorlesung

Virtuelle Besucher der Studien-Infotage konnten sich durch die Fachbereiche der Hochschule Reutlingen klicken und in verschiedenste Sessions hineinschnuppern. In einer Schnuppervorlesung der Fakultät Technik erläuterte beispielsweise Prof. Dr. Eckhard Hennig den Einsatz von Flipflops, was im Maschinenbau gar nichts mit den sommerlichen Riemenschuhen zu tun hat.