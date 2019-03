In einer kämpferisch hochklassigen Partie revanchierten sich die B-Junioren des SSV Reutlingen 05 Fußball mit einem 4:2-Erfolg beim VfL Pfullingen für die 0:2-Hinspielpleite an der Kreuzeiche und ebnen damit den Weg zur Meisterschaft in der B-Junioren-Verbandsstaffel Süd.

Nach Gegentreffer besser in der Partie

Für die Gäste lief es im Derby auch gleich nach Plan. Nach elf Zeigerumdrehungen konnte die Pfullinger Abwehr einen langen Ball in den eigenen Strafraum nicht verteidigen, und so hatte Ben Schaal keine Mühe aus kurzer Distanz einzuköpfen. „Wir hatten am Anfang zu viel Angst. Erst nach dem Gegentreffer sind wir besser in die Partie gekommen“, analysierte VfL-Cheftrainer Philipp Staneker nach der Partie.

Und in der Tat übernahmen die Hausherren ab Spielminute 20 das Kommando, klare Torchancen der Hausherren sollten im ersten Spielabschnitt aber nicht herauskommen, und so ging es mit einem 0:1 aus Pfullinger Sicht in die Kabinen.

Der zweite Durchgang begann dann ähnlich, wie die erste Halbzeit. Der SSV erarbeitete sich mehr Feldvorteile und Chancen. Eine davon brachte Steve Jäth volley im Pfullinger Gehäuse unter (53.). Der VfL stellte nun auf eine Dreierkette um und setzte auf die totale Offensive. Es dauerte jedoch bis zu 67. Minute, ehe Luka Caliskan auf der linken Außenbahn nicht zu halten war und den in der Mitte lauernden Kay-Fabian Adam bediente. Die Nummer neun des VfL drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie und markierte den Anschlusstreffer.

Die Hausherren hatten nun Oberwasser, und als nach einer verunglückten Abwehraktion Adam völlig frei vor SSV-Schlussmann Zemmer auftauchte, uneigennützig auf Caliskan quer legte und dieser zum 2:2 traf, schien die Partie zu kippen (75.).

Mirhan Inan mit Doppelpack

Der Tabellenführer von der Kreuzeiche wackelte kurz, fiel aber nicht, da der eingewechselte Mirhan Inan mit einem Doppelpack (78., 80.+4) seine Farben jubeln ließ und so für einen Vorsprung von neun Punkten in der Tabelle sorgte. „Meine Mannschaft hat es nach der 2:0-Führung versäumt das dritte Tor nachzulegen. Großes Lob allerdings an meine Jungs, dass sie so eine Moral gezeigt haben und nach den beiden Gegentoren noch einmal zurückgekommen sind“, zeigte sich SSV-Trainer Maik Stingel zufrieden. „Da uns ein Punkt im Titelrennen nicht weitergeholfen hätte, haben wir nach dem Ausgleich auf Sieg gespielt. Am Ende sollte es dann einfach nicht sein“, sagte Pfullingens Coach Staneker.

