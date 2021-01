Von Montag, 25. Januar 2021, bis Freitag, 29. Januar 2021, müssen Anlagenteile der elektrischen Lautsprecheranlage in der Steuerzentrale des Tunnel Dußlingen im Zuge der B 27 ausgetauscht werden. Für die Teilerneuerung muss die gesamte Lautsprecheranlage abgeschaltet werden. Da diese bei einem möglichen Notfalleinsatz den Einsatzkräften nicht zur Verfügung steht, muss zur Reduzierung von Gefährdungen, die Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen auf 60 km/h beschränkt werden. Weitere Behinderungen wie Spursperrungen der Tunnelröhren sind nicht geplant.

Grundlage für den Teilanlagenaustausch ist das hohe Sicherheitsniveau für Straßentunnel in Deutschland und den geltenden „Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT)“. Die aktuelle Fassung der RABT stellt neben der Prävention - also der Vermeidung von Störfallen in Tunneln - verstärkt den Personenschutz in den Vordergrund. Hierbei hat die Selbstrettung der Verkehrsteilnehmer oberste Priorität. Personen, die sich im Tunnel befinden, sollen sich bei einem Notfall zügig selbst in Sicherheit bringen können, ohne auf das Eintreffen von Rettungspersonal warten zu müssen. Zur Übermittlung von Informationen und Weisungen der Sicherheitskräfte kann mit der teilerneuerten Lautsprecheranlage eine wesentlich differenziertere und genauere Lagebeschreibung im Ereignisfall an die Tunnelnutzer übermittelt werden. So sind künftig auch Einsendungen in Fahrzeuge über die bordeigenen Radio- und Mediaanlagen möglich.

Um einen maximalen Sicherheitsstandard auf Basis des aktuellen Stands der Technik gewährleisten zu können, wird die Lautsprecheranlage im Tunnel Dußlingen entsprechend nachgerüstet und teilerneuert. Diese Maßnahme ist Bestandteil des Nachrüstprogrammes der Tunnelbetriebstechnik für den B 27-Tunnel in Dußlingen.

Die Bundesrepublik Deutschland investiert in die Tunnelsicherheit hiermit rund 80.000 Euro.