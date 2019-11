Insgesamt 113.50 Euro (inklusive Gebühren und Auslagen) sollte der Student Arne Güttinger bezahlen, weil er in der Nacht vom 13. November 2018 in der Pfleghofstraße die Ruhe gestört und dem Tübinger Oberbürgermeister die Herausgabe seiner Personalien verweigert haben soll. Einen entsprechenden Bußgeldbescheid hatte die Stadt Tübingen dem Studenten knapp sechs Monate nach dem bundesweit bekannt gewordenen Vorfall zugestellt.

Diesen Bescheid, den Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mit seiner Aussage veranlasst hatte, kassierte das Tübinger Amtsgericht jetzt wieder ein. Das teilte die Rechtsanwältin des Studenten gestern mit. „Der Einspruch war erfolgreich“, freute sich Sandra Ebert. Nach Auffassung des Amtsgerichts sei eine „Ahndung“ von Güttingers Verhalten in jener Nacht „nicht geboten“ gewesen. Güttinger muss daher kein Bußgeld bezahlen, die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.

OB fordert Student auf, seine Personalien zu zeigen

Der Vorfall in der Pfleghofstraße hatte vor gut einem Jahr bundesweit Aufsehen erregt. Wegen einer Bemerkung des Studenten war es zu einem heftigen Streit zwischen ihm und dem Tübinger Oberbürgermeister gekommen. Palmer wollte mit Güttinger über die Bemerkung diskutieren, was der aber verweigerte. Im Verlauf der Auseinandersetzung hatte der Tübinger Oberbürgermeister seinen Dienstausweis hervorgeholt und den Studenten aufgefordert, seine Personalien anzugeben. Die Begründung war, dass Güttinger durch lautes Schreien die Nachtruhe der Bewohner gestört habe.

Doch der Student folgte der Aufforderung nicht. Er habe die Ruhe nicht mutwillig gestört, sondern, wie seine Anwältin erläuterte, an jenem Abend lediglich versucht, Palmer „auf Abstand zu halten“ und die Diskussion, „die ausschließlich von Herrn OB Palmer initiiert und gewünscht war, an der Herr Güttinger jedoch kein Interesse hatte, zu unterbinden“. Dass er dabei am Ende auch einmal etwas lauter geworden sei, könne nicht als Ruhestörung gewertet werden. Laut Ebert habe daher auch kein Rechtsverstoß vorgelegen, „der als Grundlage für die Überprüfung der Personalien zum Zweck der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens in Betracht kommen würde“.

Arne Güttinger freute sich über die Entscheidung des Amtsgerichts: „Das Gericht hat festgestellt, dass es da nichts zu ahnden gab, das ist super.“ Auch seine Rechtsanwältin zeigte sich erfreut, dass die Sache auf diese Weise ausgegangen sei: „Das hatte ich gehofft.“ Erstaunlich fand sie, wie lange die Stadt an der aus ihrer Sicht juristisch nicht haltbaren Position festgehalten habe. Die Stadt hätte das Verfahren nach dem Einspruch von Güttinger selbst einstellen können, stattdessen habe sie sich auf den Rechtsweg eingelassen und „eine Ohrfeige“ kassiert. Laut Ebert hat das Gericht das Bußgeldverfahren gemäß Paragraph 47 OWiG eingestellt, weil es eine Ahndung für nicht geboten hielt. So habe es in der Begründung gestanden, die Güttinger zugestellt worden war. Das Amtsgericht selbst war gestern nicht zu erreichen.

Palmer beklagt „zu liberale Rechtssprechung“

Boris Palmer wollte die Entscheidung nicht im Detail kommentieren, da er abwarten wolle, bis ihm der Beschluss des Gerichts schriftlich vorliege. „Dann wird das Rechtsamt ihn auswerten, und dann sieht man weiter.“ Grundsätzlich allerdings bemängelte er gegenüber dem TAGBLATT eine zu liberale Rechtsprechung der deutschen Gerichte. Palmer wörtlich: „In der Rechtsprechung hat sich in den letzten Jahren eine zu liberale Praxis durchgesetzt, die Amtsträgern und Ehrenamtlichen zu wenig Schutz gibt und Ordnungswidrigkeiten zu leichtfertig hinnimmt.“ Diese liberale Praxis sehe man auch „am Urteil zu Renate Künast“. Künast war in sozialen Medien als „Drecks Fotze“ und „Stück Scheisse“ bezeichnet worden, was sie laut Gericht hinnehmen muss.

Für Palmer war die Bemerkung des Studenten allerdings nicht der Grund für sein Einschreiten in der Pfleghofstraße gewesen. „Was der Student gesagt hat, ist völlig unerheblich“, erklärte er seinerzeit dem TAGBLATT. Er sei „nicht beleidigungsfähig“. Die Personenkontrolle habe er „allein wegen der Ruhestörung versucht“.

Schon im Februar hatte das Tübinger Regierungspräsidium Palmers Vorgehen kritisiert. Wie jetzt auch das Gericht wertete Regierungspräsident Klaus Tappeser das Verhalten von Güttinger nicht als „sehr gravierenden Ordnungsverstoß, da das angebliche Schreien wenige Minuten nach 22 Uhr – und damit knapp nach dem Beginn des geschützten innerstädtischen Nachtruhezeitraums – stattfand“. Palmer habe „folglich gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen“.

Noch anhängig ist eine Unterlassungsklage des Studenten vor dem Tübinger Landgericht. Die Klage hatte Güttingers Anwältin angestrengt, weil Palmer ihren Mandanten unter anderem als Randalierer diffamiert habe.