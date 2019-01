Reutlingen Trüffelschweinmäßig gut: Der Professor und sein Jazz-Schlager

Reutlingen / Von Christina Hölz

Ein Selfie mit Götz Alsmann: Am Ende der Show in der Reutlingen stehen die Leute dafür Schlange. Männer, Frauen, auch ein paar Jugendliche. Dabei hat der Mann im karierten Sakko rein gar nichts von der hippen Coolness der Giesingers und Fosters – und noch weniger vom geschmeidigen Charme der Howard Carpendales.

Sowieso, Musiker, die den Soundtrack der 40er- und 50er-Jahre hochleben lassen, gibt es viele. Ebenso Sänger, die in Schlagertruhen stöbern und erfolgreich mit den alten Nummern touren. Aber Götz Alsmann, der promovierte Musikwissenschaftler, Honorarprofessor, Entertainer und mehrfach preiskrönte Moderator der WDR-Show „Zimmer frei“ (mit Christine Westermann), ist eben ein Unikat. Ein Multitalent und Musikgenie, das allein mit seinen eloquent-schnellsprecherischen Lied-Ansagen Punkte sammelt.

Irgendwo zwischen seriösen Jazzern und seichten Schnulzen­interpreten hat sich der 61-Jährige ein ganz eigenes Universium geschaffen. Götz Alsmann gilt als König des Jazz-Schlagers. Als solcher ist er am Sonntag in der Reutlinger Stadthalle gefeiert worden: Ausverkauftes Haus beim Gastspiel des Sängers und der SWR-Bigband in der Konzertarena der Stadt. Dabei sind Götz Alsmann und das famos aufspielende und viermal für den Grammy nominierte Orchester („eine der besten Big-Bands der Welt“) alte Bekannte unter der Achalm.

2013 bestritt die Formation das erste Konzert überhaupt in der Stadthalle, seitdem gastieren Alsmann und die Musiker jedes Jahr in Reutlingen. Ihre Mission: Die Schnittstelle zwischen Swing, Jazz und Schlager herauszuarbeiten, wie der Entertainer ankündigt. Das geschieht dann mit längst verloren gegangenem Repertoire. Mit leichter Muse, die die bestens aufgelegte SWR-Big-Band um ihren musikalischen Chef und Arrangeur Klaus Wagenleiter mit jazziger Note unterlegt. Etwa „Gib mir einen Kuss durchs Telefon“ von Bully Buhlan oder Hans-Dieter Hüschs „Vakantenlied“.

„Viele Lieder habe ich trüffelschweinmäßig aus dem Sumpf des Vergessens hervorgeholt“, flachst Wortakrobat Alsmann gewohnt kreativ. Und während er, den Mikroständer in der Hand lässig am Bühnenrand entlang schlendert, stimmt er einen Titel des Capri-Fischer-Sängers Vico Torriani an: „Mein Herz ist ein kleines Hotel“ wird gleich zur Wohlfühl-Nummer schlechthin. Willkommen in der heimeligen Schlagerwelt der 50er-Jahre, wo die Petticoats in den Nachkriegsfilmchen schwingen und alle von der Sehnsucht nach Italien singen.

Nein, allzu betulich wird es nicht. Dafür sorgen schon die furiosen Instrumental-Soli der Big-Band-Musiker. Großes Kino, was Jazzsaxophonist Klaus Graf aus Duke Ellingtons „Satin Doll“ macht. Auch das „Stardust“ der Trompeten überzeugt mit eindringlich ausgehorchten Sätzen, die Basissten gefallen in ihren Einzeleinlagen mit schnellen Tonfolgen und rasantem Tempo.

Und dann ist da der „Gaststar des Abends“: Im zehnten Jahr ihrer Zusammenarbeit touren Götz Alsmann und die SWR-Bigband mit der Musical- und Schlagersängerin Ella Endlich.

Die 34-Jährige, zuletzt als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ unterwegs, landete 2009 ihren bislang größten Hit: Mit „Küss mich, halt mich, lieb mich“, der Titelmelodie des Films „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ aus der Feder von Karel Svoboda, wurde die Berlinerin einem größeren Publikum bekannt.

Klar, mit dieser märchenhaften Ballade eröffnete die Blondine im goldenen Glitzerpailettenrock auch ihren Auftritt in Reutlingen. Die Frau mit der silberklaren Stimme zeigt, dass sie singen kann und sich aufs jazzige Ambiente versteht – auch wenn die eigenen Nummern teilweise recht eingängig daherkommen. So richtig zünden will der Funke nicht immer. Vielleicht hat sie auch auch schwer, weil viele eingefleischte Alsmann-Anhänger im Publikum sitzen.

Der Mann mit Fliege und Anzug hatte in Reutlingen schon fast ein Heimspiel. Viel belacht seine Späße („er kuckt auf die Mutter aller Dekolletés und sagt: schöne Schuhe haben Sie an“), bejubelt seine Nummern. Da zeigt der Sänger, dass er ein Allrounder ist. Zur Rock’n’Roll-Nummer „Simsalabim“ geht er richtig ab, lässt das Becken kreisen und sinkt in die Knie. Dann wieder schlägt der Münsteraner gepflegte Bossanova-Töne an oder gefällt im Duett mit Ella Endlich („Eventuell“). Tanzmusik kann Alsmann richtig gut, da wird es am Ende nochmals popcorn-süß: Es klingt der Evergreen „Ein kleiner Bär mit großen Ohren.“