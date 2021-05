Es sollte der perfekte Mord sein: Über Monate planen zwei Polizistinnen in einem Whatsapp-Chat, den Ehemann von einer der beiden mit Gift aus dem Weg zu räumen. Bis Sibylle (Name geändert) eines Abends wirklich zur Tat schreitet – und ihrem nichtsahnenden Mann eine vermeintlich tödliche Insulinspritze setzt. Ein stundenlanger, dramatischer Todeskampf beginnt, den das Opfer nur knapp überlebt – und der letztlich aus zwei befreundeten Polizistinnen verurteilte Verbrecherinnen macht.

fast perfekte Mordplan trotz polizeilichen Insiderwissens und kaltblütiger Umsetzung am Ende doch? Darüber sprechen in der neuesten Folge unseres Kriminalpodcasts „Akte Südwest“ die Journalisten Rebecca Jacob und Roland Müller. Zu Gast ist diesmal Jonas Bleeser, Gerichtsreporter bei unserer Partnerzeitung „Reutlingen spielt, von Anfang an verfolgt und den Aufsehen erregenden Gerichtsprozess bis zum Urteil begleitet. Warum sollte Sibylles Ehemann, selbst ebenfalls Polizist, sterben? Was hat die beiden Freundinnen, die sich persönlich kaum kannten, dazu getrieben, aus dem gemeinsamen Whatsapp-Gedankenspiel wirklich Ernst zu machen? Und warum scheiterte dertrotz polizeilichen Insiderwissens und kaltblütiger Umsetzung am Ende doch? Darüber sprechen in der neuesten Folge unseres Kriminalpodcasts „Akte Südwest“ die Journalisten Rebecca Jacob und Roland Müller. Zu Gast ist diesmal, Gerichtsreporter bei unserer Partnerzeitung „ Schwäbisches Tagblatt“ in Tübingen . Er hat den Fall, der inspielt, von Anfang an verfolgt und den Aufsehen erregenden Gerichtsprozess bis zum Urteil begleitet.

Hier gibt es die elfte Folge des Podcasts „Akte Südwest“

Die psychologischen Triebkräfte, die die beiden Frauen zu Täterinnen machten, hält Bleeser für das Außergewöhnliche an dem Fall. So habe sich Sibylle subjektiv in ihrer Ehe wie in einem Gefängnis gefühlt – obwohl die Probleme in der Familie objektiv gesehen gar nicht so außergewöhnlich oder schwerwiegend waren. Vielmehr häuften sich Kleinigkeiten und verheimlichte Fehler immer mehr an und führten zu einer Art Doppelleben. „Sibylle hatte ein Lügengebäude aufgebaut, in dem eine Lüge die vorangegangene stützen musste.“ Aus diesem wachsenden psychischen Druck habe sie einen vermeintlich einfachen Ausweg gesucht – auch weil sie offenbar dachte, bei einer Scheidung das Sorgerecht für ihre beiden Kinder zu verlieren. Ihre Komplizin hingegen fühlte sich aus schwer nachvollziehbaren Gründen verpflichtet, zu helfen – und schickte die Insulindosis per Dienstpost bei der Polizei.

Die Entstehung des Mordplans ließ sich dabei von den Ermittlern minutiös nachvollziehen: Der Whatsapp-Chat war fast vollständig erhalten und lieferte bei der Verlesung vor Gericht Einblicke in die Gedankenwelt der beiden Täterinnen. Als Sibylle einige Wochen vor der Tat schreibt, „er muss von dieser Welt verschwinden“, antwortet ihre Komplizin: „Also bringen wir ihn doch um.“ Später heißt es im Chat: „Einfach weg damit, wenn er nervt. Insulin. Ich kann dir was geben.“

Hier gibt es alle Folgen von „Akte Südwest“ zum Nachhören

„Akte Südwest“ bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Den Kriminalpodcast „Akte Südwest“ gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben einige Möglichkeiten zusammengefasst:

Was sind Podcasts und wie kann ich sie hören?

Wer steckt hinter „Akte Südwest“ und was ist das Konzept?

Gefällt dir der Podcast? Dann folge uns doch auf Twitter, um auf dem Laufenden zu bleiben: @AkteSWP

PS: Wahre Verbrechen stehen übrigens im Zentrum unserer Themenseite swp.de/crime . Hören Sie dort den Podcast „Akte Südwest“ und lesen Sie Hintergründe zu aktuellen und historischen Fällen in Baden-Württemberg – und vieles mehr.