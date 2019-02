Reutlingen Trotz 620 Stimmen: Amann tritt im zweiten Wahlgang nicht an

Trotz 620 Stimmen: Amann tritt im zweiten Wahlgang nicht an

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Der Kampf um den Chefsessel im Reutlinger Rathaus geht in die zweite Runde. Das steht seit 19 Uhr fest. Einer, der nicht auf dem Wahlzettel stand, der aber von vielen Reutlingern als potentieller Kandidat gehandelt wurde, ist Karsten Amann. Der Rechtsanwalt hatte im November von der CDU zu den Grünen gewechselt und damals auf eine Kandidatur verzichtet.

668 Wähler (vorläufige Auszählung) haben keinen der fünf offiziellen Kandidaten gewählt. Sie haben vielmehr einen anderen Namen unter „Sonstige“ eingetragen. 620 Mal wurde Karsten Amann eingetragen. Dieser wollte sich direkt nach der Bekanntgabe der Ergebnisse im Rathausfoyer noch nicht zu einer eventuellen Kandidatur im zweiten Wahlgang am 24. Februar äußern. Später gab er aber bekannt, dass er bei seiner Entscheidung bleibt: „Ich bin dankbar für die Wertschätzung, die in den 620 Stimmen zum Ausdruck kam, ohne dass ich Kandidat war. Mich hätte das Amt auch sehr gereizt. Aber in der Abwägung bleibe ich bei der Entscheidung von November.“

Cindy Holmberg, die Grünen-Kandidatin, wird im zweiten Wahlgang nicht mehr antreten. Somit reduziert sich das Bewerberfeld nach aktuellem Stand auf vier Kandidaten: Dr. Christian Schneider (CDU), Thomas Keck (SPD), Dr. Carl-Gustav-Kalbfell (FDP) und Andreas Zimmermann (Die Partei).