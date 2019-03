Am Freitagnachmittag um 16.50 Uhr ist es auf der Oberstetter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 16 -jährige Lenker eines Kawasaki Leichtkraftrades befuhr mit seinem 15 -jährigen Beifahrer die Oberstetter Straße von Oberstetten her kommend. Im Ortsteil Steinhilben verlor er in einer scharfen Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Hierbei rutschten er, sein Beifahrer und das Leichtkraftrad unter den VW eines entgegenkommenden 50-Jährigen. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der 16 -Jährige schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 15 -Jährige kam ebenfalls schwerverletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

20 Einsatzkräfte im Einsatz

Die Feuerwehren aus Trochtelfingen und Steinhilben waren mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

