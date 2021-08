Im rund 600 Kilometer entfernten Konopiště in Tschechien treten zurzeit drei Eninger in einer Trendsportart für Deutschland an: Maren Moßig, Jens Fröhlich und Ralf Schlotterbeck sind Mitglieder des Discgolfclubs Achalm (DGCA). Seit dem gestrigen Mittwoch und möglicherweise bis zum Finale am Samstag, 14. August, spielen die drei bei der Europameisterschaft mit. Uwe Moßig, Gruppenleiter des Eninger Vereins, hat die drei Sportler nach Ts...