Reutlingen Treffen, tratschen, trinken

Reutlingen / Kathrin Kammerer

Dicht wie eh und je: Der „Heilige Morgen“ am vergangenen Montag lockte Tausende in die Gassen der Reutlinger Innenstadt. Wettertechnisch wäre zwar noch ein bisschen Luft nach oben gewesen – besonders weihnachtlich muteten Nieselregen und laue Temperaturen nicht unbedingt an. Das war vielleicht auch der Grund, warum der Ansturm in den Gassen der Reutlinger Innenstadt bis 11 Uhr noch überschaubar war.

Trotzdem zeigte sich schnell: Ein wahrer „Heilig Morgen“-Gänger lässt sich auch von miesem Wetter nicht abhalten. Zur Mittagszeit war in manchen Straßen wieder kaum ein Durchkommen möglich. Aneinander gedrängt feierten Jung und Alt das Wiedersehen mit alten Freunden und die anstehenden Feiertage. Es war also alles wie immer.

Im „Café am Markt“ trafen sich Isabel und Lisa mit ihrem Freundeskreis pünktlich um 10 Uhr zum alljährlichen Weihnachtsfrühstück. Eine gute Grundlage ist schließlich unerlässlich, wenn danach die Glühweinstände in der Innenstadt locken. „Wir sind mittlerweile in ganz Deutschland und sogar Europa verteilt“, erzählte Isabel. „Und immer an Weihnachten kommen alle nach Hause und wir treffen uns beim Heiligen Morgen“, ergänzte Lisa. Vor dem Café verkauften Danny und Christina währenddessen Glühwein en masse. „Bis jetzt sind schon 40 Liter raus“, sagte Danny, als die Kirchturmuhr gerade 11.30 Uhr anzeigte. Bekommt man bei der ganzen Feierstimmung in der Stadt nicht selbst Lust, einen oder zwei Glühwein mit Freunden zu trinken? „Ich helfe hier schon seit so vielen Jahren mit“, sagte Christina. „Ich kenne den Heiligen Morgen gar nicht anders.“

Auf dem Marktplatz zogen zwei junge Männer die Blicke (und die Kameras) auf sich: Sean und Uli aus Eningen hatten sich im vergangenen Jahr knallbunte Weihnachtsanzüge gekauft. Die wurden selbstverständlich auch zum diesjährigen „Heiligen Morgen“ wieder ausgegraben. Die Gruppe war gut gelaunt, der Glühwein floss.

Nicht ganz so auffallend, aber umso goldiger: Die dreijährige Pia, die sich mit Nikolausmütze und Nikolausanstecker ebenfalls in volle Weihnachtsmontur geworfen hatte und mit Mama Julia für die Kamera posierte. Früh übt sich. Die feiernde Menge, die sich rund um das Rathaus und besonders in der Ecke Oberamteistraße/Kanzleistraße tummelte, war zum größten Teil zwischen 16 und 30 Jahre alt. Zur Mittagszeit war hier, im „Bermudadreieck“, kaum noch ein Durchkommen möglich. Von den Außenständen der Lokale dröhnte die Musik, die Menge hatte Spaß, der Alkohol wanderte in Massen über die Tresen.

Wer es durchs Getümmel geschafft hatte, der konnte sich in der Wilhelmstraße rund um das „Vis-à-vis“ ein bisschen entspannen. Hier tummelten sich die etwas älteren „Heilig Morgen“-Gänger und die, die keine Lust auf verschütteten Glühwein hatten. Angi, Sarina und Cindy, drei OP-Schwestern aus Tübingen, waren gut gelaunt. „Ich komme direkt von der Nachtschicht“, sagte Angi. Beim „Heiligen Morgen“ war sie zum ersten Mal. „Jetzt haben wir endlich mal alle gleichzeitig frei und das genießen wir auch“, sagte Sarina. Zwei Tische nebenan feierten die Brüder Ralph und Achim gemeinsam mit ihren Frauen den 55. Geburtstag von Achim. Wo sie herkommen? „Sigmaringen und Aalen.“ Und was verschlägt sie dann am 24. Dezember nach Reutlingen? „Unsere Tochter wohnt in Kusterdingen, mit der waren wir mal hier“, erzählte Achim. „Und seitdem kommen wir immer wieder, ist sehr g’mütlich hier.“

Neben ihnen standen acht junge Männer aus Mössingen, Nehren und Gomaringen. Auch bei ihnen ist das alljährliche Treffen beim „Heiligen Morgen“ in Reutlingen gesetzt. Steffen erklärte die „heilige“ Tradition etwas pragmatischer als seine Vorredner: „Ja was soll mer au sonst mache?“

Eine Passantin durchquerte den Menschenpulk mit schnellem Schritt und Kopfschütteln: Helga, 73. Sie musste noch kurz was einkaufen. „Also das hab ich noch nie verstanden: Weihnachten und die besaufen sich.“ Außer ihr fanden sich an diesem Morgen aber nicht viele Kritiker. Vermutlich machten alle, die die Open-Air-Weihnachtsparty eher sinnlos fanden, am 24. Dezember einen großen Bogen um die Innenstadt.

Auch wenn in diesem Jahr vielleicht ein bisschen weniger los war als in den Vorjahren: Die Betreiber der 27 Außenbars zumindest hatten trotzdem alle Hände voll zu tun. Um 16 Uhr waren die Innenstadt-Gassen dann weitgehend von den Spuren des Morgens gesäubert. Man darf vermuten, dass einige „Heilig Morgen“-Gänger zu diesem Zeitpunkt bereits ein – manchmal vielleicht auch zwangsverordnetes – Nachmittagsschläfchen hielten. Um fürs Familienfest am Abend dann wieder topfit zu sein.