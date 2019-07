Themen in diesem Artikel Sportverein

Der Schock ist groß – nicht nur in der Sportwelt: Thomas Bader ist im Alter von 56 Jahren am Sonntag völlig überraschend beim Radfahren verstorben.„Das war ein richtiger Schlag für uns“, sagte Andreas Keppler, zweiter Vorsitzender der TSG Reutlingen. „Thomas Bader war ein hochengagierter Mensch, der sein halbes Leben dem Sport gewidmet hat. Erst in der vergangenen Woche habe man auf einer Delegiertenversammlung viele tolle Ideen für die Zukunft des Vereins mit seinen 4500 Mitgliedern entwickelt.

Hinterlässt Frau und Kinder

Bader war viele Jahre Vorsitzender der TSG Reutlingen und stand auch der Arbeitsgemeinschaft Reutlinger Sportvereine (ARS) vor. Tom Bader war seit 24. April 2006 Vorsitzender der ARS. Sein Vorgänger war Eberhard Wolf (SSV Reutlingen). „Ich bin traurig und sprachlos“, sagte Ramazan Selcuk, Ressortleiter "Integration & Inklusion" bei der TSG Reutlingen. „Er hat tolle und wichtige Arbeit für die TSG geleistet“, so Selczuk weiter. Bader hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

