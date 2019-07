Der gemeinsame Antrag der drei Städte UIm, Esslingen und Reutlingen, reichsstädtische Schwörtagstraditionen als immaterielles Kulturerbe anerkennen zu lassen, ist fertig. Dies sagte Dr. Werner Ströbele, als er am Dienstag das Programm für das Schwörtagswochenende vorstellte. „Wir haben gute Chancen“, zeigte sich der Reutlinger Kulturamtsleiter überzeugt.

Die über die Jahrhunderte praktizierten Schwörtagstraditionen – wie beispielsweise der gegenseitige Eid von Bürgermeister, Rat und Bürgerschaft – gelten heute als „Ausdruck kommunaler Demokratie und Selbstbestimmung“. Um dieses Thema geht es auch im Vortrag von Prof. Dr. Eva-Maria Seng „Schwörtage in der alten und neuen Stadt als immaterielles Kulturerbe“, mit dem die Festivitäten am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr im Rathaus-Foyer beginnen. Die in Paderborn lehrende Kunsthistorikerin hat sich intensiv mit Fragen des materiellen und immateriellen Kulturerbes befasst. Und sie ist eine der beiden Gutachterinnen, die sich mit dem Antrag der drei ehemaligen Reichsstädte befasst haben.

Noch fehlt das zweite Gutachten von Prof. Dr. Sabine Holtz, Geschäftsführender Direktorin des Historischen Instituts an der Universität Stuttgart. Wenn dieses vorliegt, wird der Antrag an die Landesregierung nach Stuttgart geschickt, wo er geprüft und dann, so hoffen die drei Städte, gegebenenfalls nach Berlin weitergeleitet wird.

Entscheidung im Frühjahr ?

Die Entscheidung über den Antrag der drei ehemaligen Reichsstädte liegt jetzt in den Händen der Deutschen Unesco-Kommission in Berlin. Ströbele geht davon aus, dass es im kommenden Frühjahr soweit sein wird.