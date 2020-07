Die Brüder Franz und Karl bewegen sich in zwei getrennten Welten. Obwohl sie die beiden Protagonisten sind, begegnen sie sich auf der Bühne nicht. Zumindest nicht direkt – dafür sorgen sowohl Stephanie Rolsers Inszenierung von Friedrich Schillers „Die Räuber“ als auch die aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln. Mit diesen musste sich auch das Reutlinger Theater „Die Tonne“ in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigen.

Lange war unklar, ob das Sommertheater 2020 überhaupt umgesetzt werden kann. Mitte Mai erstellte das Team um Verwaltungsleiter Matthias Schmied ein Konzept, mit dem sie die Reutlinger Stadtverwaltung überzeugen wollten – mit Erfolg. 120 Zuschauer dürfen ab der Premiere am Donnerstag, 16. Juli, in den Spitalhof, in dem eigentlich bis zu 600 Gäste Platz finden. „Unsere finanziellen Erwartungen haben wir deshalb auf ein Minimum runtergeschraubt“, erklärte Schmied am Montag beim Pressegespräch. Vielmehr seien alle Beteiligten froh, dass das Sommertheater überhaupt stattfinden kann, „was keine Selbstverständlichkeit ist“. Denn auch andere Einrichtungen kamen der Tonne entgegen (siehe Infokasten).

Spielzeit auf 110 Minuten begrenzt

Die Zuschauer erwartet eine „spannende und dynamische Inszenierung mit vielen Emotionen“, betont Regisseurin Rolser. Eine auf 110 Minuten begrenzte Spielzeit ohne Pause, um Ansammlungen beispielsweise vor den Toiletten zu verhindern, zwang sie zu Abstrichen: Statt wie geplant sechs Darsteller übernehmen fünf Schauspieler die insgesamt neun Rollen, auf die Vaterfigur verzichtet die Regisseurin gänzlich. Und abgesehen von einigen Monologen wurde ordentlich am Text gekürzt. „Was dem Stück auch ganz gut tut“, sagt Rolser mit einem Grinsen. Es sei eben ein konzentriertes Konzept mit besonderen Schwerpunkten.

Ein Fokus liege auf der Beziehung der Brüder, ein anderer auf aktuellen Themen. „Eine entscheidende Fragestellung ist die Politisierung der Jugend“, sagt Rolser. „Für was kämpfen die Akteure und vor allem: mit welchen Mitteln? Wie kann man der Gesellschaft genügen und wo wird der Freiheitskampf zu Terror und Anarchie?“ Gerade in dieser gekürzten Fassung verbinde Schillers Werk viele Charakterzüge mit der Moderne, betont Dramaturgin Karen Schultze.

Abstand auch in die Vertikale

Weil in dieser modernen Welt aktuell aber besondere Gegebenheiten herrschen, ließ sich auch Ausstatterin Dorota Wünsch etwas einfallen. Das allerdings schon vor den Einschränkungen aufgrund der Pandemie. „Der Schwerpunkt im Bühnenbild sollte ohnehin auf Distanz liegen“, erklärt Wünsch. Dass sich die Brüder in unterschiedlichen Welten bewegen, symbolisieren die farblich unterschiedlichen Türme, die einen weiteren Vorteil mit sich bringen: „Wir können sowohl in der Vertikale als auch der Horizontale Abstand schaffen“, sagt Rolser.

Für die Schauspieler sei es anfangs durchaus herausfordernd gewesen, trotz der dauerhaften körperlichen Distanz zu den Kollegen Emotionalität zu vermitteln. „Aber sie haben sich schnell darauf eingestellt und neue Wege gefunden“, sagt Rolser. Mit dem Sommertheater endet für die Darsteller eine schwierige Zeit, in der sie kaum auf der Bühne standen. „Viele haben an Schulen ausgeholfen und Dramen gelesen“, berichtet Intendant Enrico Urbanek. Dass sich die Darsteller freuen, wieder auf die Bühne zurückzukehren, sei in den Proben, die dank Indoor-Variante für schlechtes Wetter wie gewohnt stattfinden konnten, spürbar. Urbanek: „Ein Werk auf die Bühne zu bringen, das macht unsere Berufe schließlich aus.“