STADTFEST Tolles Wetter, grandiose Stimmung

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Die Reutlinger Innenstadt war am Samstagabend voller Menschen. Insbesondere auf dem Marktplatz gab es fast kein Durchkommen mehr. Am Ende kamen, schätzte Start-Geschäftsführerin Tanja Ulmer, über 100 000 Besucher zum Stadtfest, das sich wiederum als „friedliches und interkulturelles Highlight für die ganze Region“ erwiesen hatte. „Die Reutlinger feiern ihr Stadtfest mit Begeisterung. Und so war die Stimmung an allen Plätzen und Orten wie bei einem großen Fest unter guten Freunden“, betonte die StaRT-Geschäftsführerin in einer ersten Bilanz.

Richtig toll war die Atmosphäre auf der Hauptbühne am Marktplatz, als „Rooftop“-Sänger Nico Santos seinen tanzenden und ihn bejubelnden Fans einheizte. Für nicht weniger Begeisterung sorgten die Sonnenbühler Rocker von Noway, Walter Subject und die Eva Winter Band mit ihrer Musik für Herz, Geist und Seele auf der Neckaralb Live-Bühne im Hof des Friedlich-List-Gymnasiums.

Aber auch die anderen Bühnen waren am Samstagabend richtig gut besucht. Erfahrene Festivalbesucher hatten gar eigene Sitzgelegenheiten für die Jugendbühne am Tübinger Tor mitgebracht.

Das „bewährte Plätzekonzept konnten wir mit dem neuen Bereich am Weibermarkt/Marienkirche erfolgreich weiterentwickeln. Der Pagodenlook und die chillige Atmosphäre wurden vom Publikum hervorragend angenommen“, unterstrich Ulmer. Am Samstagabend kam es immer mal wieder zu spontanen Tanzeinlagen vor den dortigen Ständen.

Die jüngsten Besucher erwartete wie immer Abwechslung beim Kinderstadtfest, vor allem das Bildungszentrum Listhof mit seinen lebenden Krabbeltieren erwies sich als Magnet, wie Markus Schwegler berichtete. Aber auch das Kajakfahren im Rathausbrunnen, das Kinderschminken oder das Bogenschießen an der Marienkirche wurden stark nachgefragt. Und Claus Mellinger von GERK hatte an der Popcorn-Maschine alle Hände voll zu tun.

Selfies allerorten

Die erstmals installierte Social Wall am Tübinger Tor kam laut Tanja Ulmer ebenfalls gut an, viele der Besucher hätten ihre Selfies unter dem Hashtag #StadtfestReutlingen gepostet, berichtete die StaRT-Chefin. Apropos Selfies: Die Smartphones waren am Freitag und Samstag im Dauereinsatz, manch ein Akku dürfte während des Stadtfestes schlapp gemacht haben.

Als international erwies sich auch die Speisekarte, die von deutschen Klassikern wie der Roten Wurst oder dem Steak-Brötchen über das griechische Suwlaki (in den unterschiedlichsten Schreibweisen) bis zu Kiyma, einem mit Hackfleisch gefüllten Wrap reichte, den es am Stand der Alevitischen Gemeinschaft Reutlingen gab. Erstmals beim Stadtfest dürfte es handgemachte Buns aus Hefeteig gegeben haben, die wahlweise mit geschmortem Rind in philippinischer Asadosoße, Hühnerbrustfilet in süßsaurer Soße oder auch als Bio-Tofu à la Bolognese serviert wurden. Hinter diesem Angebot stand die Halbfilipina Maria Clarissa Green, die sich vor kurzem mit dem Start-up „BunNaNa“ selbstständig gemacht hat. Das Gros der Vereine sei mit dem Umsatz zufrieden. „Ich denke, mehr geht nicht mehr“, berichtete Ulmer.

Zu erfreulich wenigen Einsätzen mussten Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Polizei an beiden Tagen ausrücken. 15 Einsätze hatte das DRK bis 23 Uhr am Samstag zu bewältigen, berichtete DRK-Bereitschaftsleiter Jonah Schuster. Der Freitagabend war mit vier Einsätzen äußerst ruhig verlaufen. Ein Mann, der am frühen Samstagmorgen seine Hand in einen Zigarettenautomat eingeklemmt hatte, kam ebenfalls glimpflich davon.

Brennender Gasgrill

Das Fest verlief selbst ohne gravierende Vorkommnisse: Einzig ein brennender Gasgrill sorgte am Samstag gegen 21.30 Uhr an einem Stand am Marktplatz kurz für Aufregung. Die Feuerwehr Reutlingen, die rasch mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, hatte den Brand schnell gelöscht, sodass keine weitere Gefahr mehr bestand. „Der Betreiber konnte nach Austausch des Grilles wieder seiner Hauptaufgabe, der Verpflegung der Besucher des Stadtfestes Reutlingen, nachgehen“, heißt es dazu lakonisch im Polizeibericht.

„Besser hätt’s nicht laufen können“, bilanzierte Tanja Ulmer. Das 21. Stadtfest habe schon jetzt Lust auf die Neuauflage in zwei Jahren gemacht.