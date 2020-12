Mit den fünf stacheligen Waltons fing alles an. In desolatem Zustand hat der Hund eines Mitarbeiters in Eberhard Luiks Garten ein Igelbaby gefunden, eine Suche brachten schließlich drei weitere Igelbabys zu Tage. Ein fünftes lag noch im Nest, war stark abgemagert und voll mit Maden. „Ein Tag sp...